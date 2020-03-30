مياه الخرطوم: تطالب بإعادة النظر في التعرفة الحالية

وجه مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم، د. حاتم علي بوضع حلول للمشاكل بهيئة مياه الولاية، خاصة التوسع العمراني المستمر والذي يضاعف أعباءها ويستلزم توفير مصادر جديدة للمياه.

وقال في الاجتماع الأول لغرفة عمليات متابعة وإنفاذ ومعالجة مطلوبات مياه الشرب لصيف2020 م، بحسب سونا إن التحدي كبير في هذه المرحلة ، لافتاً لمعالجة الغرفة بشكل عاجل للمشاكل الراهنة للهيئة قبل حلول الصيف.

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وأوضح مدير مياه الخرطوم أنور السادات الحاج ، أن الهيئة تجهز لوضع خارطة لحل مشكلة شح ونقص المياه بالولاية، وكيفية المعالجة ،مطالباً بالمزيد من الدعم الولائي والاتحادي، لإنفاذ متبقي المشروعات ومعالجة قطوعات الكهرباء ، التي تؤدي لنقص إمداد المياه بالولاية، ، مطالباً بإعادة النظر في التعرفة الحالية، التي لا تفي بالجزء اليسير من التزامات الهيئة والتي تحتاج حالياً لعدد كبير من الآليات والمركبات، لتؤدي دورها المطلوب، كاشفاً عن حاجة 60 % من أسطول المركبات للتجديد. وقالت مدير إدارة التنمية بوزارة المالية بالولاية، عفاف عبد الرحيم ، أن وزارتها أوفت بكافة مطلوبات الهيئة منذ العام 2018 وحتى الآن، مطالبة برفع الاحتياجات الجديدة، ذات الأولوية المتضمنة في ميزانية 2020م للتنفيذ.

وأشار ممثل شركة الكهرباء مهندس محمد إبراهيم، لاستثناء محطات المياه الكبيرة التي تقع في الخطوط الدائرية من القطوعات أسوة بالمستشفيات، وقال إن الشركة ستدرس إنشاء خط بديل لكل محطة لتفادي القطوعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)