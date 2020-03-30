استقرار جرام الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم بحسب سونا استقراراً بأسواق الخرطوم، حيث بلغ شراء الجرام عيار 21 (تركي 6600 وكويتي 6400 – وبحريني وسعودي 6300) جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام (التركي والكويتي والبحريني والسعودي) 5100 جنيه. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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