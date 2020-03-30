جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:استئناف الدراسة أواخر مايو

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أصدر البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بحسب سونا قراراً إدارياً يقضي باستئناف الدراسة في الجامعة في ٣١ مايو ٢٠٢٠م ، مالم يحدث أمر فيما يتعلق بمستجدات جائحة كورونا. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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