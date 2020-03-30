التاريخ: 30-مارس-2020
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تتواصل عمليات حركة صادرات الماشية إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر أشكيت بوادي حلفا وفقاً للبرتكول الموقع بين السودان ومصر، حيث تم تصدير ألف رأس من الأبقار يومي السبت الأحد (28-29 مارس الحالي) بواسطة 34 شاحنة مصرية.
وأكد دكتور فيصل أحمد مدير إدارة المحاجر البيطرية بوادي حلفا أن البروتوكول الموقع بين شركة الجنيد السودانية مع الجانب المصري يقضي بتصدير حوالي 20 ألف رأس خلال المرحله المقبلة، حيث تم تصدير حوالي 1500 حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تصدير 6 مبردات لحوم طازجة عبر معبر أشكيت لصالح عدد من الشركات الأخرى.
من جهته أكد محمد حامد الأمين العام لشركة المبروكة للإنتاج الزراعي والحيواني عضو لجنة تسيير الغرف التجارية ومصدر مواشي لـ(سونا) انسياب صادر الماشية واللحوم إلى مصر، مشيدا بالسلطات في المعابر لتأمينها انسياب الصادر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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