داعية سوداني يفتي بـ”فتوى ميسرة” بشأن صلاة الجماعة وتزامنها مع حظر التجول

أفتى الداعية الإسلامي “محمد هاشم الحكيم” بفتوى ميسرة في رده على سؤال: كيف نصلي الجماعة مع حظر التجوال خاصة العشاء الذي يتزامن مع الحظر

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قائلاً بحسب ما نقلت “السوداني الالكترونية”: يجوز – بل لعله يستحب – الجمع بين المغرب والعشاء، بسبب حظر التجوال ( 6 م ) بآذان واحد وإقامتين، في وقت المغرب مقدماً في المساجد لتحصيل فضل الجماعة ، لكن من غير قصر عدد ركعات العشاء.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى، قد قررت يوم أمس الأحد تمديد ساعات حظر التجوال، ليبدأ من السادسة مساء، بدلاً من الثامنة، وحتى السادسة صباحاً، وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )