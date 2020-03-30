تعيين معتمد جديد لمحلية الخرطوم

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أدى القسم بحسب سونا اليوم أمام والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد المكلف، اللواء معاش الطاهر عبدالله محمد صالح معتمداً مكلفاً لمحلية الخرطوم خلفاً للمعتمد السابق اللواء معاش صبري بشرى الذي تقدم باستقالته من منصبه بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ محمد مصطفى قسم الله ومدير الإدارة القانونية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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