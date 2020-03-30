تعرف على درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب سونا في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة أن ترتفع درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاعاً تدريجياً بمعظم أنحاء البلاد وطقس مشمس طوال اليوم .

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وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 43 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة شلاتين وكانت 16 درجة مئوية .

وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 38 درجة وأدناها 21 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )