(الطيران المدني): لا رحلات لنقل الركاب من و إلى مطارات البلاد

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة نفى المدير العام لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، وجود أي نشاط لتسيير رحلات جوية لنقل الركاب من وإلى مطار الخرطوم والمطارات السودانية الأخرى، عدا الرحلات الاستثنائية لإجلاء الأجانب.

وأشار عدلان في تصريحات صحفية بحسب السوداني إلى أن قرار السلطة بتعليق الرحلات الجوية لنقل الركاب من وإلى مطارات السودان مازال ساري المفعول، بما يتضمنه من استثناء لرحلات الشحن الجوي والحالات الإنسانية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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