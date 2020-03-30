اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً بولاية الخرطوم

0 نشر
Abdulmahmood 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 30-مارس-2020

2 مشاهدة

إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً بولاية الخرطوم

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية ، وشمل القرار إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً ، إعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء ، وإستثنى القرار (المخابز ،الصيدليات ، محطات الوقود ،البقالات ومحلات بيع الخضر واللحوم) على أن تستمر أنشطتها الخدمية حتى الساعة السادسة مساء .

Advertisements

كما أصدرت حكومة الولاية بحسب السوداني قراراً بتخفيض ساعات الدوام اليومي بالوحدات التابعة لولاية الخرطوم ، من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الثانية ظهراً ، وذلك تماشياً مع قرارات تحديد النطاق الزمني لحظر التجول الذي سيبدأ في السادسة مساء إعتباراً من الغد .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا