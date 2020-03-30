إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً بولاية الخرطوم

التاريخ: 30-مارس-2020
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أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية ، وشمل القرار إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصراً ، إعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء ، وإستثنى القرار (المخابز ،الصيدليات ، محطات الوقود ،البقالات ومحلات بيع الخضر واللحوم) على أن تستمر أنشطتها الخدمية حتى الساعة السادسة مساء .
كما أصدرت حكومة الولاية بحسب السوداني قراراً بتخفيض ساعات الدوام اليومي بالوحدات التابعة لولاية الخرطوم ، من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الثانية ظهراً ، وذلك تماشياً مع قرارات تحديد النطاق الزمني لحظر التجول الذي سيبدأ في السادسة مساء إعتباراً من الغد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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