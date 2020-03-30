أنباء عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة برزت أنباء عن إتجاه داخل وزارة التربية والتعليم لتأجيل امتحانات الشهادة السودانية، التي كان من المقرر قيامها مطلع أبريل المقبل.

وسعت (السوداني) للاتصال بعدد من المسؤولين بالوزارة إلا أنها لم تجد رداً.

وأكد مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قيام امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام في موعدها، مشيراً إلى أنه وقف على كافة الترتيبات الأمنية واللوجستية المتعلقة بالامتحانات. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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