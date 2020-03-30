طالبة جامعية تشرع في قتل طفل لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حقق شرطة بحري في البلاغ المفتوح تحت المادة 20/130 والمادة 146 في مواجهة طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً عندما شرعت في قتل طفل باحدى احياء مدينة بحري وقام احد المواطنين بابلاغ الشرطة وهو نظامي يتبع لجهة نظامية. و اتخذت الشرطة كافة التدابير اللازمة بحسب صحيفة الدار، واسعف الطفل للمستشفى وتم القبض على المتهمة وجار التحقيق معها حول الحادثة وما زالت الاجراءات مستمرة. المادة السابقة كنين بقي راجل.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة جيبوا ليهم كمامات (برهانية).. بقلم هاجر سليمان

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