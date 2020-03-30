كنين بقي راجل.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تسود اجواء صحية بمجتمع المريخ

*صحية وصحيحه

*القسمة فيها ليست علي اتنين

*مجلس ومعارضة

*القسمة علي كتييييير

*وبالتاريخ القريب كان الاهلة يعيروننا بأن وهناك اربعة او تلاتة يتنافسون علي رئاسة الهلال

*البرير يناطح الارباب

*والارباب ينافس الخندقاوي

*ويقولون اننا بدون بديل طوالي

*وخاف المريخاب من ذلك

*فبدأ سؤال في طرح نفسه

*ثم ماذا بعد جمال؟؟؟

*الرجل قدم بسخاء مدهش

*فكيف للكيان العيش بعده؟

*وبدا العقلاء في حث الناس علي التحضير لمرحلة مابعد جمال قبل ترجل جمال

*كل ذلك والاهلة يعايروننا باننا لابديل لدينا

*وخرج علينا الزعيم ود الياس وقال قولته الشهيرة التي لاتخلو من تورية

*البجي بعد جمال مجنون

*ويترجل جمال

*الحال لايعجب الانصار

*تمارس الضغوط ويعود جمال

*ويختار البعد من جديد لضغوط ايضا

*ضغوط لدرجة الاساءات بالرسائل

*الغريبة اهل تلك الرسائل هم اليوم من اكبر الوالياب علي وجه الارض

*وضغوط اخري تعيد جمال

*مسيرات ورجاءات

*لم يصنعها الرجل ولكنه صنع من السخاء اسباب هي التي صنعت تلك المسيرات والرجاءات

*والاهلة يضحكون

*قال مادايركم تلحقوهوا في بيتو؟؟؟

*شبعنا وقتها تريقة

*وجاء ما كان الانصار يتخوفون منه

*رحل جمال بخاطره وباصرار علي اللا عودة

*ومقولة الزعيم ود الياس ترتسم في السماء

*البجي بعد جمال مجنون

*ولعلها السبب في الاحجام عن الجية بعد جمال

*فجاء مجنون مسجون

*مجنون لدرجة ان تحل جميع ديون المريخ الفيفاوية بدون ان يدفع قرش

*الجن الكلكي

*مجنون لدرجة ان يوصل المريخ لاول مرة في تاريخه لدور الاربعة عربيا بتلك النسخه الانيقة

*وبدون محترفين غير سومانا كورة كورتين

*وبدون قروش

*ده جن شنو ده بس!!!

*جن ديمقراطي انعش روح التنافس بالمريخ

*رؤساء بالهبل ينتظرون التنافس النبيل ديمقراطيا

*سوداكال وقالوا حازم وواحدين قالوا ابو اواب وبعض نفر من الحرس القديم وقد يكون الزعيم ود الياس حضورا بقائمة التنافس عشان يشوف الجن الكلمنا عنو

*ظاهرة صحية تفيد بان حواء المريخ ولود وأحفاد شاخور بالهبل

*شوفوا ليكم موضوع تاني ياروشا

*المهم

*لازلنا نتعامل مع كورونا باستهتار

*هذه المعركة ستكلف الشعب السوداني اكتر مما تكلفه بكرري التي قدم فيها الارتال شهداء

*وتاني بدل نقول الرجال ماتوا في كرري

*حانقول الرجال كتلتهم الكورونا

*المهم

*في العالم كورة مافي للكورونه

*وعندنا كورونه مافي للكورة

*كورتنا طفشت كورونتنا

*وعشان نتكورن ونتكورن

*حلنا في اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية

*واهليتها في حوكمتها الرشيدة

*بالمناسبة تفرغ المجلس للتخطيط والاشراف وترك السلطات التنفيذيه في يد المدير التنفيذي اسوة بالاندية الكبيرة في العالم

*هي اشياء نادي بها الحبيب مزمل في الفين وخمسطاشر من خلال زاويته المقروءة في سبق يحسب للرجل

*وفي نفس العمود اثني علي الخبير دكتور مدثر ووصفه علي ما اظن بانه المؤهل والعالم بامور الفيفا وكلام زي ده

*اأمل ان اجد هذا العمود الذي تنبأ بالحوكمة الرشيدة لاعيد نشرة بعد اذن الحبيب مزمز

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*امس الكورونا قربت تجينا

*صف جاز وشمس الف وريق ناشف وقحة كاتمة

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يفحصوا ليك ويفكوك لما تطلع النتيجة..ولما تطلع النتيجة يسكوك ويقبضوك ويحجروك….يا الحجروك عليا

والي لقاء

سلك