كنين بقي راجل.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*تسود اجواء صحية بمجتمع المريخ
*صحية وصحيحه
*القسمة فيها ليست علي اتنين
*مجلس ومعارضة
*القسمة علي كتييييير
*وبالتاريخ القريب كان الاهلة يعيروننا بأن وهناك اربعة او تلاتة يتنافسون علي رئاسة الهلال
*البرير يناطح الارباب
*والارباب ينافس الخندقاوي
*ويقولون اننا بدون بديل طوالي
*وخاف المريخاب من ذلك
*فبدأ سؤال في طرح نفسه
*ثم ماذا بعد جمال؟؟؟
*الرجل قدم بسخاء مدهش
*فكيف للكيان العيش بعده؟
*وبدا العقلاء في حث الناس علي التحضير لمرحلة مابعد جمال قبل ترجل جمال
*كل ذلك والاهلة يعايروننا باننا لابديل لدينا
*وخرج علينا الزعيم ود الياس وقال قولته الشهيرة التي لاتخلو من تورية
*البجي بعد جمال مجنون
*ويترجل جمال
*الحال لايعجب الانصار
*تمارس الضغوط ويعود جمال
*ويختار البعد من جديد لضغوط ايضا
*ضغوط لدرجة الاساءات بالرسائل
*الغريبة اهل تلك الرسائل هم اليوم من اكبر الوالياب علي وجه الارض
*وضغوط اخري تعيد جمال
*مسيرات ورجاءات
*لم يصنعها الرجل ولكنه صنع من السخاء اسباب هي التي صنعت تلك المسيرات والرجاءات
*والاهلة يضحكون
*قال مادايركم تلحقوهوا في بيتو؟؟؟
*شبعنا وقتها تريقة
*وجاء ما كان الانصار يتخوفون منه
*رحل جمال بخاطره وباصرار علي اللا عودة
*ومقولة الزعيم ود الياس ترتسم في السماء
*البجي بعد جمال مجنون
*ولعلها السبب في الاحجام عن الجية بعد جمال
*فجاء مجنون مسجون
*مجنون لدرجة ان تحل جميع ديون المريخ الفيفاوية بدون ان يدفع قرش
*الجن الكلكي
*مجنون لدرجة ان يوصل المريخ لاول مرة في تاريخه لدور الاربعة عربيا بتلك النسخه الانيقة
*وبدون محترفين غير سومانا كورة كورتين
*وبدون قروش
*ده جن شنو ده بس!!!
*جن ديمقراطي انعش روح التنافس بالمريخ
*رؤساء بالهبل ينتظرون التنافس النبيل ديمقراطيا
*سوداكال وقالوا حازم وواحدين قالوا ابو اواب وبعض نفر من الحرس القديم وقد يكون الزعيم ود الياس حضورا بقائمة التنافس عشان يشوف الجن الكلمنا عنو
*ظاهرة صحية تفيد بان حواء المريخ ولود وأحفاد شاخور بالهبل
*شوفوا ليكم موضوع تاني ياروشا
*المهم
*لازلنا نتعامل مع كورونا باستهتار
*هذه المعركة ستكلف الشعب السوداني اكتر مما تكلفه بكرري التي قدم فيها الارتال شهداء
*وتاني بدل نقول الرجال ماتوا في كرري
*حانقول الرجال كتلتهم الكورونا
*المهم
*في العالم كورة مافي للكورونه
*وعندنا كورونه مافي للكورة
*كورتنا طفشت كورونتنا
*وعشان نتكورن ونتكورن
*حلنا في اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية
*واهليتها في حوكمتها الرشيدة
*بالمناسبة تفرغ المجلس للتخطيط والاشراف وترك السلطات التنفيذيه في يد المدير التنفيذي اسوة بالاندية الكبيرة في العالم
*هي اشياء نادي بها الحبيب مزمل في الفين وخمسطاشر من خلال زاويته المقروءة في سبق يحسب للرجل
*وفي نفس العمود اثني علي الخبير دكتور مدثر ووصفه علي ما اظن بانه المؤهل والعالم بامور الفيفا وكلام زي ده
*اأمل ان اجد هذا العمود الذي تنبأ بالحوكمة الرشيدة لاعيد نشرة بعد اذن الحبيب مزمز
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*امس الكورونا قربت تجينا
*صف جاز وشمس الف وريق ناشف وقحة كاتمة
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يفحصوا ليك ويفكوك لما تطلع النتيجة..ولما تطلع النتيجة يسكوك ويقبضوك ويحجروك….يا الحجروك عليا
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر كنين بقي راجل.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.