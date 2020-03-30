طالما اشتقت لـ(نكير) أشرب صبغة في مطار الخرطوم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* لاحظ كثير من الناس أن هنالك (رخية) من الأجهزة الأمنية تجاه بعض الحوادث والحالات التي تستحق الحسم والحزم .
* هذه (الرخية) ظهرت بعد الثورة مباشرة .
* كما أن من الملاحظات (ركوب الرأس) عند البعض ظنا منهم أن القانون تحت أقدامهم .
* في ناس فاكرين البشير سقط معناها القانون برضو سقط .
* والكلام ده ما صاح .
* الكلام ده ما بيشبه الثورة والثوار .
* القانون قانون .
* وما في زول كبير على القانون .
* القانون الأنت كنت بتحترمو زمن البشير (بالقوة والدق) يجب أن تحترمه الآن بالذوق و(التي هي أحسن).
* ولعل واحدة من علامات (ركوب الرأس) هي .. رفض بعض السودانيين القادمين من الخارج للحجر الصحي أو حتى (الفحص).
* تابعنا عدد من السودانيين دخلوا عن طريق البر وتحدوا وزارة الصحة والقانون .
* وسودانيون فعلوا ذات الشي عندما وصلوا مطار الخرطوم .
* وهذا فعل يدو للدهشة بالفعل .
* تعاطفنا مع كل السودانيين العالقين بمطارات الدول ولكن كنا نظن عند وصولهم سيلتزموا بقانون البلد وتعليمات وزارة الصحة .
* ولكنهم خذلونا.
* وللأمانة ما قاموا به لا يمكن تفسيره بخلاف أنه جهل مركب .
* ولكن نحن نلوم السلطات والله .
* ما أي زول بيعلي صوتو نفتح ليهو الطريق .
* ما أي عشرة أشخاص يعملوا لايف ويقولوا نحن ممرمطين معناها ننفذ ليهم الدايرنو.
* ما أي ١٥ يحرقوا لستك ويقفلوا الشوارع معناها هم على حق .
* دي ما الثورة .
* ولا ده السودان الجديد .
* زول جاي من بلد فيها كورونا يبقى ولا كتر خيرو يتحجر.
* ما على كيفو .
* الموضوع ما إختياري.
* ما بمزاجك.
* جيت من دولة فيها كورونا يبقى تحترم نفسك وتنفذ قانون الطوارئ الصحية في البلد.
* ولو انت ما خايف على نفسك وعلى أهلك نحن خايفين عليك وخايفين على أهلك.
* لو أنت أناني ومستهتر بالقانون تبقى واعي وما مستهتر .
* نحن بنقول يا الله جاي أنت داير تعمل فيها أكبر من القانون .؟
* البلد دي ما فيها حاجة .
* بلد قاعدة ساكت .
* نحافظ على أنفسنا بالوقاية والحرص والحجر .
* لما أنت تجي من بره ويقولوا ليك ارح الحجر الصحي .. ده ما عيب .
* ما عيب ، ولا أنت عندك دخل في الموضوع ده .
* ده وباء من الله ما بيفرز ولا في زول عندو حصانة .
* والإجراءات العملتها الحكومة في الحدود والمطار كل الدول في العالم عملتها .
* يعني دي ما بدعة سودانية .
* موضوع إنو تمشي الحجر ده ما عملوا الكيزان .
* ولا عملوا الشيعة .
* ده الصاح يا مولانا .
* والله العظيم أنت يفترض وصلت المطار تقول ليهم ودوني الحجر .
* براك تقول ليهم ودوني .
* مش داير تعمل لينا فيها ثائر.
* هسه بذمتك لو المرض ده جا في وجود الكيزان كنت بتقدر تتفاصح وتعمل فيها بطل وترفض الحجر ؟
* بتقدر ؟
* والله تمشي الحجر وكراعك في رقبتك .
* ما تستغلوا هامش الحرية يا جماعة.
* ما تبقوا حقارين.
* والله العظيم أنا بستغرب في زول بحنسوا عشان ما يموت.
* والله بستغرب .
* أنت لو قنعت من الدنيا ما تكون باب يدخل بيهو الوباء في بلد قاعدة على الهبشة.
* لو اشتقت لنكير أشرب صبغة بس .
* الموضوع ما خطير .
* طبعا في سودانيين دخلوا البلد بعد الوباء وكانوا متعاونين في موضوع الحجر الصحي .
* ما كلهم والله .
* في ناس اتعاملوا كما يجب .
* ناس فاهمين خطورة المرض وعارفين إنو العدوى بتنتقل بسرعة فائقة .
* ناس واعيين.
* هسه أي زول دخل بدون حجر اصلوهو في محلو.
* ارفعو في التاتشر بالقوة .
* دي سلامة وطن .
* حياة ناس .
* ما لعب .
* ولا هظار.
* وكل الأخوة السودانيين المقيمين بالخارج (الجوا وما جوا) ، ديل أهلنا وإخواننا وحبايبنا وظننا فيهم كلو خير وهم ناس بيحبوا البلد ونسبة الفهم عندهم أعلى.
* نقدر مشاعر الشوق والحنين عندهم ولكن الحجر الصحي من مصلحتهم ومصلحة من يحبون .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر طالما اشتقت لـ(نكير) أشرب صبغة في مطار الخرطوم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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