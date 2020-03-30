طالما اشتقت لـ(نكير) أشرب صبغة في مطار الخرطوم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لاحظ كثير من الناس أن هنالك (رخية) من الأجهزة الأمنية تجاه بعض الحوادث والحالات التي تستحق الحسم والحزم .

* هذه (الرخية) ظهرت بعد الثورة مباشرة .

* كما أن من الملاحظات (ركوب الرأس) عند البعض ظنا منهم أن القانون تحت أقدامهم .

* في ناس فاكرين البشير سقط معناها القانون برضو سقط .

* والكلام ده ما صاح .

* الكلام ده ما بيشبه الثورة والثوار .

* القانون قانون .

* وما في زول كبير على القانون .

* القانون الأنت كنت بتحترمو زمن البشير (بالقوة والدق) يجب أن تحترمه الآن بالذوق و(التي هي أحسن).

* ولعل واحدة من علامات (ركوب الرأس) هي .. رفض بعض السودانيين القادمين من الخارج للحجر الصحي أو حتى (الفحص).

* تابعنا عدد من السودانيين دخلوا عن طريق البر وتحدوا وزارة الصحة والقانون .

* وسودانيون فعلوا ذات الشي عندما وصلوا مطار الخرطوم .

* وهذا فعل يدو للدهشة بالفعل .

* تعاطفنا مع كل السودانيين العالقين بمطارات الدول ولكن كنا نظن عند وصولهم سيلتزموا بقانون البلد وتعليمات وزارة الصحة .

* ولكنهم خذلونا.

* وللأمانة ما قاموا به لا يمكن تفسيره بخلاف أنه جهل مركب .

* ولكن نحن نلوم السلطات والله .

* ما أي زول بيعلي صوتو نفتح ليهو الطريق .

* ما أي عشرة أشخاص يعملوا لايف ويقولوا نحن ممرمطين معناها ننفذ ليهم الدايرنو.

* ما أي ١٥ يحرقوا لستك ويقفلوا الشوارع معناها هم على حق .

* دي ما الثورة .

* ولا ده السودان الجديد .

* زول جاي من بلد فيها كورونا يبقى ولا كتر خيرو يتحجر.

* ما على كيفو .

* الموضوع ما إختياري.

* ما بمزاجك.

* جيت من دولة فيها كورونا يبقى تحترم نفسك وتنفذ قانون الطوارئ الصحية في البلد.

* ولو انت ما خايف على نفسك وعلى أهلك نحن خايفين عليك وخايفين على أهلك.

* لو أنت أناني ومستهتر بالقانون تبقى واعي وما مستهتر .

* نحن بنقول يا الله جاي أنت داير تعمل فيها أكبر من القانون .؟

* البلد دي ما فيها حاجة .

* بلد قاعدة ساكت .

* نحافظ على أنفسنا بالوقاية والحرص والحجر .

* لما أنت تجي من بره ويقولوا ليك ارح الحجر الصحي .. ده ما عيب .

* ما عيب ، ولا أنت عندك دخل في الموضوع ده .

* ده وباء من الله ما بيفرز ولا في زول عندو حصانة .

* والإجراءات العملتها الحكومة في الحدود والمطار كل الدول في العالم عملتها .

* يعني دي ما بدعة سودانية .

* موضوع إنو تمشي الحجر ده ما عملوا الكيزان .

* ولا عملوا الشيعة .

* ده الصاح يا مولانا .

* والله العظيم أنت يفترض وصلت المطار تقول ليهم ودوني الحجر .

* براك تقول ليهم ودوني .

* مش داير تعمل لينا فيها ثائر.

* هسه بذمتك لو المرض ده جا في وجود الكيزان كنت بتقدر تتفاصح وتعمل فيها بطل وترفض الحجر ؟

* بتقدر ؟

* والله تمشي الحجر وكراعك في رقبتك .

* ما تستغلوا هامش الحرية يا جماعة.

* ما تبقوا حقارين.

* والله العظيم أنا بستغرب في زول بحنسوا عشان ما يموت.

* والله بستغرب .

* أنت لو قنعت من الدنيا ما تكون باب يدخل بيهو الوباء في بلد قاعدة على الهبشة.

* لو اشتقت لنكير أشرب صبغة بس .

* الموضوع ما خطير .

* طبعا في سودانيين دخلوا البلد بعد الوباء وكانوا متعاونين في موضوع الحجر الصحي .

* ما كلهم والله .

* في ناس اتعاملوا كما يجب .

* ناس فاهمين خطورة المرض وعارفين إنو العدوى بتنتقل بسرعة فائقة .

* ناس واعيين.

* هسه أي زول دخل بدون حجر اصلوهو في محلو.

* ارفعو في التاتشر بالقوة .

* دي سلامة وطن .

* حياة ناس .

* ما لعب .

* ولا هظار.

* وكل الأخوة السودانيين المقيمين بالخارج (الجوا وما جوا) ، ديل أهلنا وإخواننا وحبايبنا وظننا فيهم كلو خير وهم ناس بيحبوا البلد ونسبة الفهم عندهم أعلى.

* نقدر مشاعر الشوق والحنين عندهم ولكن الحجر الصحي من مصلحتهم ومصلحة من يحبون .

* و..و..

* والله في .