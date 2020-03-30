الوزير كبير إرادة بلا تدبير.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× طلب مني الأستاذ والإذاعي النشط عمر قرشي، أن أكون متداخلا مع السيد الدكتور آدم كبير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، ومن خلال برنامج الفترة الرياضية المفتوحة والذي يقدمه شيخ المعلقين الصديق الحبيب الرشيد بدوي عبيد.

× هذا الطلب أسعدني كثيرا لعدة أسباب أهمها أن الموضوع يخص المريخ ووضعه الإداري الذي يشغل بال الوسط الرياضي قاطبة، ثم أن المسئول هو الجهة الأولى المنوط بها حلحلة الشئون الرياضية بالولاية، والأمر الآخر هو أن المنبر منبر متخصص ومسموع جدا عند قطاعنا الرياضي، وفوق هذا وذاك أنه تربطني صداقة وأخوة عظيمة بمقدم البرنامج القامة الرشيد بدوي عبيد.

×حقيقة لم أكن متابعا للبرنامج لحظة طلب مني الأخ عمر التداخل ولكنه أفهمني بسرعة الموضوع ومحتواه، فوقع مني موقعا اهتم به وأتابعه بدقة.

×قال الوزير أنهم بصدد علاج الأزمة الإدارية بالمريخ، وأشار إلى نيته في تكوين لجنة تسيير لتقوم بعقد الجمعية العمومية واختيار مجلسا جديدا، يقود النادي الكبير ويجيز النظام الأساس.

×هذا كان أهم بند من بنود الحوار عندي، فسألته سؤالا مباشرا، ما هي الآلية التي تمكنك من تنفيذ هذه الخطوة أو القرار، فلقد عشنا قبلا نفس البرنامج وبذات التبريرات أيام الوزير اليسع ولم يستطع أن يفعل شيئا، ولا زال المريخ بتخبط والجهات تتفرج.

× لكن رد الرجل لم يكن دقيقا فلم أفهم منه ما هي الآلية وما هي الحماية والكيفية التي سيعتمد عليها في تمرير هدفه وجعله واقعا، لأن سلفه عجز عجزا بائنا في هذا الملف المعقد بكل تأكيد ويقين.

× فالرجل قال في رده على سؤالي أنهم يعترفون بمجلس الوفاق الذي يرأسه محمد الشيخ مدني، ويعتبرونه مضى وما تبقى من مجلسه غير شرعي .

×ثم قال إذا قام مجلس المريخ بعقد الجمعية العمومية وأخطرنا بها، ثم إجازة نظامه الأساس يكون قد تحول للاتحاد العام، فلا مانع لنا.

×الرأي عندي هو، أن السيد الوزير يريد أن يفعل شيئا في هذا الملف وأنه صادق النيات والأهداف ما في ذلك شك، ولكن الذي تبين لي أن الوزير ليس له التدابير الكافية التي تعينه لتنفيذ مثل العمل أبدا أبدا.

× إذا صدقنا قول الوزير بأن المجلس الشرعي للمريخ هو مجلس الوفاق برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني، فلماذا تتعامل الجهات الرسمية وبالذات الاتحاد العام والدولي ذاته مع المجلس الحالي إذا هو فاقدا الشرعية؟.

× وهنا سؤال للسيد الوزير وهو، كيف تم تكوين مجلس الوفاق، وبأية شرعية، وهل ما تم من تراض بين طرفي المجلس وجماعة ود الشيخ هو أكثر شرعية من الجمعية العمومية التي ولدت مجلس سوداكال؟

×وإذا كان سوداكال غير شرعي وغير معترف به من الجهات المسئولة، لماذا تم قبل استئنافه، وكما نعلم أن المحكمة الإدارية قد قبلت استئناف الرجل واعتبرته الرئيس، فما صحة وحقيقة هذا الأمر؟

×خلاصة القول هو، أن الوضع الإداري في المريخ مشربك بقوة، ولن تحله أظافر هشة، ولا نريده أن يحل بشيء من الملاواة ، لأن هناك جودية ووساطات كانت قد أثرت في ما عليه الوضع الحالي، فنطلب من الوزير الحكمة والحنكة والقانون ثم الحزم بقوة.

ذهبيـــــــــــــــــات

× بالأمس ومن خلال حديث الوزير شككت في أن المحكمة الإدارية لم تصدر حكما لصالح سوداكال.

× إن لم يكن هناك قرارا من المحكمة الإدارية فإن موقف المجلس الحالي ملخبط.

× ونسأل هل هناك أيضا متقاطعات بين المحكمة الإدارية والمفوضية الولائية والوزارة.

×وهل السيد الوزير لديه أية تحفظات تجاه ما تصدره السلطات العدلية في ما يعني الرياضة بولايته؟

×الشئون الرياضية كلها رفسي ودفسي بلا نظم أو لوائح وتدار الأمور بنظرية الحشاش يملأ شبكتو.

× ناديي المريخ والهلال يحتاجان لمعاملة خاصة تشبه قدرهما ومكانتها يا سيادة الوزير.

×المريخ يحتاج قبل الجهات المسئولة لأهله وكباره لتحل مشاكله كلها.

×إذا تركنا الوزير وحده يصارع هنا وهناك فلن يحل الإشكال الإداري.

× كل الأندية العظيمة بالعالم تعتمد على مؤسساتها وأعضائها وأقطابها.

×لو استطاع الوزير لم أهل المريخ على كلمة سواء أفضل له ولنا وللرياضة والسودان من أن يلجأ للقوانين ونحن في بلد قوانينها متضاربة.

الذهبيــــــــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح، نطلب كل الناس الالتزام التام بموجهات السلطات والمسئولين بالدولة فيما يخص وباء كورونا، ونسأل الله رب العباد أن يجنب البلاد الشرور الواضح منها والمستور آمييين يا رب العالمين.