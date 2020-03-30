حريق هائل يلتهم محال تجارية بامدرمان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التهم حريق هائل نحو (19)محلا تجاريا (محلات البيغ المخفض) وذلك بحوش الخليفة بامدرمان وقال مصدر صحفي ان انه فور اندلاع الحريق تم إبلاغ شرطة الدفاع المدني لاخماد الحريق فيما باشرت الشرطة تحرياتها لمعرفة دوافع وملابسات الحريق.

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