وفاة ثاني مصاب بالكورونا بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت “السوداني الالكترونية” وفاة ثاني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد_19) في السودان.

وتفيد المصادر أن المصاب رقم 6 الذي أعلنت وفاته عن حالته يوم”الاحد”، توفى بعد مراجعته لعدة مستشفيات خاصة بالخرطوم، بعدها تم نقله إلى مستشفى جبرة للطوارئ والتي فارق فيها الحياة.

ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة حسب السلطات الصحية في السودان إلى 6 منها، حالتين وفاة. المادة السابقة المريخ واللجنة القانونية للاتحاد.. حرب النظام الأساسي.. بقلم ناصر بابكر المقالة القادمة حريق هائل يلتهم محال تجارية بامدرمان…

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