ضبط سيارة “جانبو” تهرب المواد الغذائية بالجزيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجح لصوص يستقلون عربة شاحنة “دفار” بها مؤاد غذائية من الفرار بعد توقيفهم من قبل الشرطة وذلك بمنطقة المسيد بولاية الجزيرة وبحسب مصدر صحفي أَن الشرطة اشتبهت في عربة دفار محملة با الغاز والمواد الغذائية وفور توقيف سائقي الدفار تمكنوا من الهرب الي جهة غير معلومة تاركين٠ ورائهم العربة الدفار و أكد المصدر أن قوة من الشرطة بقيادة رقيب اول علي اسماعيل وعريف بقادي ووكيل عريف وليد محمد وجندي شرطة وليد الطيب وتم اخذ الدفار الي قسم الشرطة للتحري وعمل الاجراءت القانونية واتضح من التحريات الاولية ان بعض المسروقات في ظهر الدفار مسروقة من بعض الدكاكين با اللعوتة والمعيلق وتم القبض علي الدفار عند تهريب المواد فجرا.