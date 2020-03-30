رجل يعثر على جثة ابنه ملقاة على الارض بام درمان

دون قسم شرطة امبدة بلاغا تحت المادة 51 اجراءات وذلك عندما ابلغ الشاكي الشرطة بانه عثر على جثة ابنه البالغ من العمر 23 عاما ملقاة على الارض بالقرب من مدرسة.

Advertisements

وعلى اثر ذلك تحرك تيم مسرح الحادث وقام بحسب صحيفة الدار بكل الاجراءات القانونية اللازمة وبواسطة تيم العمل الفني تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وتبين من خلال المعاينة وجود اذى على الجثة عندها نقلت للمشرحة وما زالت التحريات جارية لكشف ملابسات الحادث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)