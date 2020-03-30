تجاوزات بالخدمة المدنية وتعيين موظف بشهادة “مزورة”

كشف مصدر عن تعيين موظف في وظيفة مرموقة بمفوضية الاختيار للخدمة المدنية بشهادة سودانية مزورة.

وأفاد المصدر بوجود عدد مقدر من العاملين بالمفوضية يشغلون وظائف مهمة وهم من حملة الشهادة السودانية بالرغم من وجود من هم أكثر تأهيلاً وكفاءة منهم.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، انتقد المصدر طريقة التنقلات الأخيرة التي أجراها الأمين العام المكلف الحالي، ووصفها بغير الشفافة. وأشار إلى تجاوزات كثيرة في الخدمة المدنية تتطلب المراجعة والمحاسبة.

كما أشار المصدر ذاته إلى تكدس الوظائف القيادية بإدارة التخطيط، موضحاً أن عددها وصل ستة من القيادات أقلهم في الدرجة الثالثة مما يؤكد عدم خضوع التنقلات الأخيرة للدراسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)