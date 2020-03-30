إصابات مواطنين ورجال شرطة في احداث شغب بشرق النيل

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : حوادث 9 مشاهدة احتوت الشرطة بشرق النيل احداث شغب اصيب فيها عدد من النظاميين قاموا بتدوين بلاغات بالاعتداء عليهم اثناء قيامهم بالسيطرة على النزاع بين احد الاشخاص لاستلام الارض على الطبيعة الا ان المواطنين دخلوا في مشادات مع الشرطة معتمدين على حيازتهم للارض بمنطقة حطاب شرق وورثوها من اجدادهم مما جعل الامور تأخذ منحى آخر نتج عن ذلك اصابات لعدد من النظاميين واصابات لرجال ونساء من منطقة حطاب. Advertisements وبحسب صحيفة الجريدة تم اسعافهم لتلقي العلاج ويواصل مواطني المنطقة في سعيهم لاثبات احقيتهم بهذه الاراضي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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