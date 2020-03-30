حالة اشتباه بـ”كورونا” في الأبيض

تتابع السلطات الصحية في ولاية شمال كردفان حالة لرجل مشتبه بإصابته بفيروس “كورونا” في مدينة الأبيض.
وقالت مصادر طبية بالأبيض أمس، إن الحالة المقصودة وردت إلى مركز التأمين بالقلعة جنوب، وهي لرجل يسكن طيبة شمال، تطابقت مع معظم أعراض “كورونا”.
وبحسب صحيفة الصيحة، أفادت المصادر أنه تم إخطار إدارة الوبائيات وإغلاق المركز وأخذ بيانات الرجل الذي كان يشكو من حمى وصداع، والقيام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمتابعة الحالة حتى التأكد منها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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