ولادة (4) توائم بمستشفى بالقضارف

أنجبت سيدة من حي الفردوس ببلدية القضارف (4) توائم، (2) ذكور و(2) إناث ظهر امس بمباني مستشفى القضارف للنساء والأطفال حديثي الولادة. وذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن جميع الأطفال يتمتعون بحالة جيدة. فيما ناشد ناشطون بالعمل الإنساني بحسب صحيفة الصيحة، الخيرين من أبناء الولاية بتقديم العون والمساعدة لوالدتهم لتوفير الرضعات للمواليد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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