الشاعر عبد العال (خرمان لى قهوة)

الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا خلق حالة من الملل خاصة للمقيمين خارج السودان. Advertisements ومن بين النجوم الذين اصابهم الملل من الحجر بالمملكة العربية السعودية الشاعر الغنائي المعروف عبد العال السيد الذي كتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحسب صحيفة الجريدة كتب: “ملل من الحجر وخرمان لي قهوة مظبوطة”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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