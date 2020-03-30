إعادة هيكلة وتنظيم تحالُف “الحُرية والتّغيير”

أكّد القيادي بتحالف قِوى الحُرية والتّغيير عادل خلف الله، وجود حوار واسع ومُنتظم داخل أروقة التغيير يشمل أداء التحالف ومؤسساته وإعادة تنظيمه بما يجعله مؤهلاً ليقود ما تبقى من الفترة الانتقالية، وينعكس على أداء مؤسساتها واستكمال هياكلها.

وكشف خلف الله بحسب صحيفة الصيحة، عن أوراق أعدّت تشمل أوراقاً سياسية وإعلامية وتنظيمية، بجانب مخطط زمني للاجتماعات لاستكمال الحوار حولها وبلورة رؤية مُحدّدة تنعكس في شكل خُطة وتُوضع في مصفوفة زمنية تعكس أداء قِوى التّغيير وعلاقتها بمؤسستي السيادة ومجلس الوزراء، وكشف عن وجود اتّجاهات ليتوحّد التحالُف في رؤية سياسية تعبر عنها كل من منبره حتى يُلبِّي مطلوبات المرحلة، بجانب أن يكون التحالف أكثر انسجاماً وتوحداً في برنامج الحد الأدنى الذي يُشكِّل القاسم المشترك لجميع فصائلها.

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وقال خلف الله إنّ تنسيق الأطروحات الجديدة وطرحها في الإعلام غير محرم، وأضاف أنّ الأطروحات وصلت مرحلة إعداد الأوراق ولا خلاف حولها، وتابع “حين تنضج ويتم التوافُق حولها سيتم إعلانها من منبر الحُرية والتّغيير بدلاً من المنابر المُستقلة والمُتعدِّدة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)