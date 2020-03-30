شركة زادنا العالمية تكبد مزارعي مشروع السليت خسائر تقدر بـ (60) مليار دولار

اتهم مزارعو مشروع السليت شمال، شركة زادنا العالمية بالتسبب في خسائر فادحة لاكثر من 500 مزارع بالمشروع، قدرت بمبلغ 60 مليار و350 مليون جنيه، بسبب قطع المياه عن عدد من الحواشات.

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وقال عدد من المزارعين تحدثوا لصحيفة الجريدة ان شركة زادنا العالمية استأجرت مشروع السليت شمال من نافذين في النظام البائد في العام 2016، واردفوا: الشركة درجت على التحايل على المزارعين بقطع المياه عن بعض الجداول بغرض الاستيلاء على اراضيهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)