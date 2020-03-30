قرار بإغلاق سوق بحري الكبير اعتباراً من اليوم

أعلنت محلية بحري أمس، عن إغلاقٍ تامٍ لسوق بحري الكبير ولجميع المحلات التجارية وأندية المشاهدة والمطاعم في إطار الإجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

في وقتٍ شهدت فيه الحركة التجارية بالسوق تراجُعاً كبيراً في عمليتي البيع والشراء، وشكا تُجّار من كسادٍ ضرب السوق منذ إعلان الاشتباه بفيروس “كورونا”، ممّا أدى لإحجام عددٍ كبيرٍ من المواطنين عن الإقبال على السوق.

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وأكدت المحلية اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يُخالف القرار. وقال مدير سوق بحري خالد أحمد خوجلي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ القرار يسري تطبيقه من اليوم ولمدة أسبوعين، وسيتم إغلاق جُزءٍ كبيرٍ من السوق يشمل المطاعم ومحلات الشيشة ومنع الفرِّيشة والترابيز في سوق الخُضار، بجانب إغلاق أندية المشاهدة منعاً للتجمُّعات، والإبقاء على سوق الزنك للخضروات وبعض محلات البيض واللحوم.

ونوّه لإجراء المُعالجات البيئية والصحة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لنشر التوعية في أوساط المُواطنين. ورهن خالد، فتح السوق بالتوجيهات الصحية من قبل وزارة الصحة، وحسب تحسُّن الأوضاع العامة، ودعا المُواطنين لعدم الخَوْف والهَلَع، وطمأن باستمرار البضاعة في السوق لتوفير احتياجاتهم اليومية من السلع كافّة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)