التاريخ: 30-مارس-2020 فى : حوادث 273 مشاهدة أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه باعادة القبض على المتهم عبد الباقي عطا الفضيل لاتهامه بالثراء الحرام بامتلاكه اراضي وعقارات عديدة. Advertisements وقال رئيس منظومة معاً ضد الفساد عوش كرنديس بحسب صحيفة الجريدة ان نيابة الثراء الحرام والمشبوه امرت بالقبض على المتهم عبد الباقي بعد ان كانت قد اخلت سبيله بالضمانة العادية، واوضح انه تقدم باستئناف ضد قرار اطلاق سراحه الامر الذي قبلته النيابة واعادت عليه القبض مجدداً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الثراء الحرام تأمر بالقبض على عبد الباقي العطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.