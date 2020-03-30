نيابة الثراء الحرام تأمر بالقبض على عبد الباقي العطا

التاريخ: 30-مارس-2020
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أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه باعادة القبض على المتهم عبد الباقي عطا الفضيل لاتهامه بالثراء الحرام بامتلاكه اراضي وعقارات عديدة.
وقال رئيس منظومة معاً ضد الفساد عوش كرنديس بحسب صحيفة الجريدة ان نيابة الثراء الحرام والمشبوه امرت بالقبض على المتهم عبد الباقي بعد ان كانت قد اخلت سبيله بالضمانة العادية، واوضح انه تقدم باستئناف ضد قرار اطلاق سراحه الامر الذي قبلته النيابة واعادت عليه القبض مجدداً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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