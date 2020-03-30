سودانيون عالقون بحدود مصر يضربون عن الطعام

دخل السودانيون العالقون بالحدود المصرية السودانية بمنطقة السباعية أمس (الأحد) في إضراب شامل عن الطعام بسبب تصريحات وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بعدم فتح المعابر.

وطالب أكثر من (700) سوداني عالقين بالسباعية بينهم مرضى ونساء وكبار سن بفتح المعابر بين مصر والسودان والسماح لهم بدخول السودان مع تجهيز حجر صحي لهم.

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وفي الأثناء، قامت سفارة السودان بمصر بتجهيز شقق ومعيشة لـ”300″ من العالقين عادوا من السباعية للقاهرة وأسوان وتم إعطاء كل أسرة 3 آلاف جنيه مصري.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية فإن وفداً من السفارة بالقاهرة تحرك إلى السباعية لإقناع العالقين بالذهاب للقاهرة وأسوان بعد تجهيز سكن لهم من قبل السفارة، بينما سلم الجيش المصري العالقين السودانيين أغطية ومشروبات وطعام وشكر العالقون الشعب المصري على وقفته معهم.

ووصل وفد من سفارة السودان بالقاهرة إلى العالقين ووعدهم بفتح المعبر يوم بعد غد الأربعاء أول أبريل المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)