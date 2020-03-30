شاهد.. انطلاقة حملات توعية الأطفال والشباب في وضعية الشارع ( المشردين) بوباء كورونا بالخرطوم

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements دشنت وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم ممثلة في وحدة العمل الميداني والضبط المجتمعي بالتعاون مع منظمة صندوق رعاية المرضي ومنظمة شباب بلا حدود ورابطة خريجي المعاهد والجامعات العراقية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم حملات توعية الأطفال والشباب في وضعية الشارع ( المشردين) بوباء كورنا وأحتوت الحملة على تدريب وتوعية المستهدفين باعراض المرض والتحوطات الواجب إتخاذها للحيلولة دون تفشي المرض. وأوضح الأستاذ:عوض الحاج أحمد مدير وحدة الضبط المجتمعيي بوزارة التنمية الإجتماعية أن الحملة ستستمر حتي الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل مستهدفة تجمعات وأماكن الأطفال والشباب في وضعية الشارع ( المشردين) بمحليات الولاية السبع وأن الحملة سبقها تدريب للباحثين الإجتماعيين والنفسيين بواسطة وزارة الصحةو منظمة صندوق إعانة المرضي حول اعراض المرض وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع الاطفال والشباب في وضعية الشارع ( المشردين) بهدف إنجاح الحملة . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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