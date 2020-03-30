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10 آلاف جوال فاقد الدقيق بولاية الخرطوم

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التاريخ: 30-مارس-2020

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10 آلاف جوال فاقد الدقيق بولاية الخرطوم

كشف مصدر مطلع عن فقدان 10 آلاف جوال من حصة ولاية الخرطوم، وأكد المصدر وجود عجز فى الدقيق يصل إلى 22 الف جوال، بنسبة 25% من الحصة الكلية للولاية.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أشار المصدر إلى أن مطاحن ويتا توقفت عن العمل بينما تعمل سين بـ60% من طاقتها بينما تنتج سيقا بنسبة 100% مشيراً ألى أنه لم تصل ألى الآن كمية من القمح لبورتسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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