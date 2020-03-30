10 آلاف جوال فاقد الدقيق بولاية الخرطوم

التاريخ: 30-مارس-2020
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كشف مصدر مطلع عن فقدان 10 آلاف جوال من حصة ولاية الخرطوم، وأكد المصدر وجود عجز فى الدقيق يصل إلى 22 الف جوال، بنسبة 25% من الحصة الكلية للولاية.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أشار المصدر إلى أن مطاحن ويتا توقفت عن العمل بينما تعمل سين بـ60% من طاقتها بينما تنتج سيقا بنسبة 100% مشيراً ألى أنه لم تصل ألى الآن كمية من القمح لبورتسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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