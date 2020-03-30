هجمة على شراء السلع

تدافع عدد كبير من المواطنين إلى المتاجر الكبيرة ومحلات “السوبر ماركت” لشراء كميات من السلع والمواد الغذائية، مع تزايد التكهنات بفرض حالة حظر تجوال شامل تجنباً لمخاطر وباء “كورونا”.

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وبحسب صحيفة السوداني، أدى حظر التجوال الجزئي من الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، والذي بدأ تطبيقه الثلاثاء الماضي، أدى إلى حرص المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع والخضروات واللحوم خلال ساعات النهار، فيما شهد يوم أمس وفقاً لمصادر، تزايد الهجمة على المتاجر والإقبال على الشراء بكميات كبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)