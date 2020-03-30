آمال النور في الصفحة الأولى

بعد غياب عن اثير الاذاعة، اطلت الفنانة آمال النور عبر برنامج “الصفحة الاولى” من تقديم الاذاعية نجوى عوض، وتحدثت آمال خلال الحلقة عن الآثار السالبة للقلق، مبينة ضرورة التوكل على الله وعدم الخوف. بالاضافة الى رسائل اخرى تبث التفاؤل في نفوس المستمعين مع ضرورة الاخذ باسباب الوقاية من جائحة كورونا.
وقد حققت الحلقة بحسب صحيفة آخر لحظة نسبة استماع عالية من خلال الهواتف التي وصلت الى الاذاعة مشيدة برسائل التوعية التي تم بثها من خلال “الصفحة الأولى”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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