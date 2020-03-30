“القضائية” تمدد وقف العمل الجزئي بالمحاكم

التاريخ: 30-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلنت السلطة القضائية، تمديد فترة إيقاف العمل الجزئي بالمحاكم، حتى السادس من أبريل. Advertisements ووجه منشور للهيئة القضائية، جميع المحاكم والإدارات المعنية الالتزام بالتوجيهات. وكانت السلطة القضائية بحسب صحيفة السوداني، قد أصدرت منشوراً وجهت فيه بوقف العمل جزئياً في المحاكم، تحسباً لإجراءات فيروس “كورونا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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