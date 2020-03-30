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محمود تاور يطالب بتضافر الجهود

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Samira Yousif 0 تبليغ

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محمود تاور يطالب بتضافر الجهود

 

قال الفنان محمود تاور ان الوقت هو لتضافر الجهود الرسمية والشعبية لنجنب بلادنا تفشي وباء الكورونا، وذلك يتطلب الحذر والتعاون مع السلطات الصحية بالامتثال لموجهاتها وتحذيراتها، بتنفيذ قرار حظر التجوال والبقاء في المنازل في اوقات الحظر.

 

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واضاف تاور خلال مشاركته في الحملة التوعوية التي يشارك فيها عدد من النجوم الكبار والشباب قال بحسب صحيفة آخر لحظة، انه بتعاون الجميع يمكن محاصرة الوباء والقضاء عليه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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