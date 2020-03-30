بدء ترحيل “2000” طفل بخمس خلاوي لذويهم

إجتمع الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، مع ممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أحمد رمضان ولجنة تطوير الخلاوي التي تتكون من مشايخ الطرق الصوفية وشيوخ الخلاوي بمكتبه.

وبحث الإجتماع بحسب السوداني الالكترونية، وضع الأطفال بالخلاوي وضرورة ترحيلهم إلى ذويهم بولايات السودان المختلفة، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا للطوارئ الصحية وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لحماية هؤلاء الأطفال من خطر “كورونا المستجد” علي أن يتم ترحيلهم بصورة منظمة وآمنة حتي لا يتعرضون لأي مخاطر أثناء توصيلهم الي ذويهم.

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وإتفق الإجتماع علي البدء بترحيل حوالي “2000” طفل بخمسة خلاوي، وتخصيص فريق باحثين إجتماعيين لعمل دراسة لأحوالهم ومواقع مناطقهم، إلى جانب توفيق أوضاعهم في الولايات بالتعاون مع مجالس الطفولة الولائية ومنظمة اليونيسف، ومنظمة رعاية الطفولة العالمية ومنظمات المجتمع المدني بالولايات لإستقبالهم والتأكيد علي التواصل مع أسرهم لإستلامهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)