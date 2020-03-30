(كورونا) تؤجل الجمعية العمومية للفنانين

يدرس مجلس اتحاد الفنانين تأجيل الجمعية العمومية لاختيار مجلس ادارة جديد، والتي كان مقررا لها منتصف شهر رمضان القادم. وذلك بعد ان دعت بعض الاصوات داخل المجلس لذلك بسبب وباء كورونا ومن المتوقع ان يصدر الاتحاد قراراً في هذا الشأن خلال الاسبوع القادم.

Advertisements

وبحسب صحيفة آخر لحظة ان اتحاد الفنانين شارك اليومين الماضيين في حملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد التي نظمها عدد من الاطباء في موقف الشهداء بام درمان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)