ريان صيام عن الشاشة في رمضان

تغيب المذيعة ريان الظاهر عن شاشة قناة النيل الازرق طوال ايام شهر رمضان، حيث تغيب البرامج التي تقدمها عن برمجة الشهر الكريم وهي “مساء جديد” و”باح النيل الازرق” ز”ألو مرحبا”.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ريان تخطط لتقديم سهرة خاصة خلال ايام العيد، تستضيف فيها عددا من نجوم الفن، بالاضافة الى المشاركة في الفترات النهارية المفتوحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)