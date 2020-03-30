اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ريان صيام عن الشاشة في رمضان

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

ريان صيام عن الشاشة في رمضان

 

تغيب المذيعة ريان الظاهر عن شاشة قناة النيل الازرق طوال ايام شهر رمضان، حيث تغيب البرامج التي تقدمها عن برمجة الشهر الكريم وهي “مساء جديد” و”باح النيل الازرق” ز”ألو مرحبا”.

 

Advertisements

 

وبحسب صحيفة آخر لحظة ريان تخطط لتقديم سهرة خاصة خلال ايام العيد، تستضيف فيها عددا من نجوم الفن، بالاضافة الى المشاركة في الفترات النهارية المفتوحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريان صيام عن الشاشة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا