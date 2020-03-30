سوار الدهب: طلة واحدة لا تكفي في رمضان

يطل الفنان الشاب مامون سوار الدهب في هذا الموسم من رمضان، عبر برنامج ” اغاني واغاني” بقناة النيل الازرق، وبرنامج “يلا نغني” بقناة الهلال، حيث يقدم من خلال البرنامجين عدداً من اغنيات الرواد وكبار الفنانين.
وبحسب صحيفة آخر لحظة ان “اغاني واغاني” و”يلا نغني” يتم بثهما في توقيت واحد وهو عقب الافطار طوال أيام شهر رمضان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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