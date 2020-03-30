سوار الدهب: طلة واحدة لا تكفي في رمضان

يطل الفنان الشاب مامون سوار الدهب في هذا الموسم من رمضان، عبر برنامج ” اغاني واغاني” بقناة النيل الازرق، وبرنامج “يلا نغني” بقناة الهلال، حيث يقدم من خلال البرنامجين عدداً من اغنيات الرواد وكبار الفنانين.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ان “اغاني واغاني” و”يلا نغني” يتم بثهما في توقيت واحد وهو عقب الافطار طوال أيام شهر رمضان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)