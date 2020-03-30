مصادر تكشف عن شح في مخزون القمح بالبلاد

كشفت مصادر مطلعة ذات صلة بملف القمح، عن أسباب تفاقم أزمة الخبز خلال الأيام الماضية، ومن بينها عدم تنفيذ وزارة المالية لتعاقدات جديدة مع شركات الغلال الخمس المعتمدة.

ونوهت المصادر إلى وجود شح كبير في مخزون القمح بالبلاد، بالإضافة إلى وجود أزمة متفاقمة للجازولين ونقص في العمالة.

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وقالت المصادر إن شركات المطاحن مطالبة بتخفيض (30%) من عمالتها كإجراءات احترازية لمكافحة انتشار وباء “كورونا”.

وبحسب صحيفة السوداني، وصفت المصادر التصريحات بشأن تأمين احتياجات البلاد من القمح حتى شهر مايو المقبل بأنها أحاديث مجافية للواقع. وأكدت أن توزيع الدقيق من قبل شركات الغلال انخفض إلى نسبة كبيرة جداً بما ساهم في تفاقم أزمة الخبز.

ونوهت المصادر إلى أن وزارة المالية لم تنفذ أي تعاقدات لشراء القمح مع المطاحن خلال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)