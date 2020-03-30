سجن وتغريم مدان بالاتجار بالحشيش

التاريخ: 30-مارس-2020
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قضت محكمة جنايات حي النصر بالخرطوم بتوقيع عقوبة السجن “10” سنوات والغرامة “30” الف جنيه وذلك في مواجهة مدان بحيازة المخدرات والتي بلغ عددها “413” رأساً من البنقو داخل مطمورة بغرفة نوم المدان. بالإضافة إلى كمية أخرى كانت أعلى سقف الغرفة حيث تم استدراج المدان في مبايعة وهمية أعدتها شرطة مكافحة المخدرات بعد أن نما إلى علمها معلومة عن نشاط المتهم في مجال ترويج المخدرات.
وعقب القبض عليه أرشد بحسب صحيفة آخر لحظة، على كمية أخرى بمنزله داخل حفرة في غرفة نومه، وضعت المكافحة يدها على الكمية والتي أمرت المحكمة بإبادتها عقب توقيع العقوبة على المدان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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