مباحث المسيد تضبط دفاراً محملاً بمسروقات

التاريخ: 30-مارس-2020
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تمكن تيم من مباحث قسم شرطة المسيد بولاية الجزيرة من ضبط دفار محمل باسطوانات غاز ومواد غذائية مسروقة كانت في طريقها خارج الولاية، وتمكن سائق الدفار وآخرون كانوا على متن العربة من الهروب من قبضة أفراد المباحث والفرار إلى جهة غير معلومة.
ودونت الشرطة بحسب صحيفة آخر لحظة، بلاغاً بالسرقة بقسم المسيد في مواجهة سائق الدفار الذي تم حجزه والمعروضات على ذمة القضية بعد أن أتضح أن معظم المواد المضبوطة واسطوانات الغاز مسروقة ومدون بشأنها بلاغات بأقسام الشرطة، حيث تم تحريك تيم من المباحث لملاحقة المتهمين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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