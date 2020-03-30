عاجل| رساالة هامة من وزير الخارجية لفرنسا.. ماذا قالت فيها؟

الإثنين 30 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بعثت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ، برسالة لنظيرها الفرنسي جان لودريان، عبرت فيها عن تضامن السودان الكامل مع فرنسا، حكومة وشعباً، في مواجهة فيروس كورونا.



وأكدت الوزيرة في تعميم صحفي، دعم السودان للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفرنسية لمواجهة هذا التحدي الذي أفقد حياة الآلاف، وأصبح تهديداً حقيقياً للإنسانية.

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وعبرت عن ثقتها في إمكانية فرنسا، بحكمة ووعي الشعب الفرنسي، الذي يرتكز على تاريخ عريق وتليد في خدمة البشرية والحضارة الإنسانية، من اجتياز تلك التحديات.

ووجهت التعازي الحارة، باسم شعب وحكومة السودان، للجمهورية الفرنسية على الأرواح الثمينة التي فُقدت بسبب الجائحة، معربة عن تطلع السودان للعمل مع المجتمع الدولي لمجابهة الظواهر التي تهدد حياة وسلامة المجتمعات.

فيما بعثت الوزيرة ، برسالة عبرت فيها عن تضامن شعب وحكومة السودان مع مملكة اسبانيا في كفاحها ضد انتشار جائحة فيروس كرونا. وعبرت في طيات الرسالة عن ثقتها في أن الشعب الاسباني، بفضل تصميمه ومثابرته ومرونته، قادر على تجاوز هذه الظروف العصيبة والتغلب على الأوضاع التي أصبحت تهدد حياة المجتمعات في كل أنحاء العالم.