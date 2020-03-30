عاجل.. حقيقية تسيير رحلات طيران لخارج السودان

الإثنين 30 مارس 2020

نفى المدير العام لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، وجود أي نشاط لتسيير رحلات جوية لنقل الركاب من وإلى مطار الخرطوم والمطارات السودانية الأخرى، عدا الرحلات الاستثنائية لإجلاء الأجانب.



وأشار عدلان في تصريحات صحفية إلى أن قرار السلطة بتعليق الرحلات الجوية لنقل الركاب من وإلى مطارات السودان مازال ساري المفعول، بما يتضمنه من استثناء لرحلات الشحن الجوي والحالات الإنسانية.

وفي نفس السياق، نفت السفارة السودانية بلندن، صحة ما يتم تداوله بشأن تسيير أي رحلات جوية من لندن إلى الخرطوم أو التنسيق مع السفارة في هذا الخصوص.

Advertisements

وقالت السفارة في بيان صحفى، إنها تواصلت مع الجهات السودانية المختصة ومع سلطة الطيران المدني التي نفت تماما صحة هذه المعلومة.

وأضافت “إننا تابعنا هنا في لندن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى شركات الطيران بتسيير رحلة جوية من لندن إلى الخرطوم ومن الخرطوم إلى لندن والطلب من الراغبين في السفر سرعة التسجيل نسبة لمحدودية المقاعد.

وتنبه السفارة في بيانها المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوع ضحايا لمروجي الإشاعات.