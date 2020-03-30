في اتصال هاتفي.. ماذا دار بين "حمدوك" ووزير الخزانة الأمريكية؟

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالاً هاتفياً مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين عبر من خلاله عن تعاطف الشعب السوداني مع شعب الولايات المتحدة حول تفشي فيروس كورونا. ونقل حمدوك للجانب الأمريكي نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا في القريب لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة ، واتفق حمدوك مع الجانب الأمريكي على أن عملية التفاوض فى واشنطن حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً، كما اتفق الجانبان على أن موضوع سد النهضة ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على كارثة وجائحة الكورونا.



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