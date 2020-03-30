شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين وفقاً لبنك السودان المركزي :- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5109 0.5135 0.5122 الجنيه الاسترليني 68.1537 68.4945 68.3241 الفرنك السويسري 57.5115 57.7991 57.6553 الدولار الكندي 39.1515 39.3473 39.2494 كرونة السويدية 5.5204 5.548 5.5342 الكرونة النرويجية 5.2006 5.2266 5.2136 Advertisements الكرون الدنماركي 8.164 8.2048 8.1844 الدينار الكويتي 174.6586 175.5319 175.0952 الريال السعودي 14.644 14.7172 14.6806 الدرهم الإماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.966 146.6958 146.3309 ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.9307 61.2353 61.083

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين وفقاً لبنك السودان المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.