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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين وفقاً لبنك السودان المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين وفقاً لبنك السودان المركزي :-

العملة         شراء         بيع               متوسط

الدولار        55        55.275        55.1375

الين الياباني   0.5109     0.5135     0.5122

الجنيه الاسترليني     68.1537   68.4945   68.3241

الفرنك السويسري     57.5115   57.7991   57.6553

الدولار الكندي 39.1515   39.3473   39.2494

كرونة السويدية       5.5204     5.548      5.5342

الكرونة النرويجية     5.2006     5.2266     5.2136

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الكرون الدنماركي     8.164      8.2048     8.1844

الدينار الكويتي 174.6586  175.5319  175.0952

الريال السعودي       14.644     14.7172   14.6806

الدرهم الإماراتي       14.9754   15.0503   15.0128

الريال القطري 15.1099   15.1854   15.1477

الدينار البحريني      145.966   146.6958  146.3309

ريال عماني   142.82     143.5341  143.1771

الوحدة النقدية لدول الكوميسا  74.7776   75.174     74.9758

الدولار الحسابي (مصر)     4.6732     4.6823     4.6778

اليورو  60.9307   61.2353   61.083

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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