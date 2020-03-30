تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين فوق 26 دولارا للبرميل وجاءت على النحو التالي-: نفط عمان 31.51 دولار نفط مربان 31.54 دولار Advertisements النفط العربي الخفيف 35.59 دولار النفط العربي الثقيل 26.38 دولار نفط برنت 29.91 دولار

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