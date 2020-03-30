خبراء يطالبون بزيادة أسطول البصات العامل في مجال المواصلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب خبراء الحكومة الانتقالية بزيادة عدد البصات العاملة في مجال المواصلات، وذلك لمساعدة المواطنين في الالتزام بموعد حظر التجول فى إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة وباء كورونا.

وقال الخبير السياسي محمد الحسن الصوفي في تصريح صحفي إن ازدحام المواطنين في محطات ومواقف المواصلات أمر بالغ الخطورة لجهة إمكانية تسببه في تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى بصورة سريعة داعيًا القائمين على أمر شركة المواصلات العامة بتوفير وسائل نقل إضافية، مؤكداً على ضرورة مساهمة القوات النظامية في ذلك من خلال تسخير مركباتها للمساعدة في نقل المواطنين وتخفيف وطأة أزمة المواصلات عليهم.

من جهته قال الخبير في طب المجتمع د.محمد حسين إن تكدس الناس في المواقف والمحطات يسهم في تفشي وباء كورونا مشددًا على أهمية اتخاذ المواطنين للتحوطات الوقائية حتى لا يقعوا فريسة لهذا المرض اللعين.

وأوضح حسين أن الأسطول العامل في مجال المواصلات غير كافٍ ولا بد من زيادته وتساءل عن البصات التي كانت حكومة السودان قد تعاقدت على شرائها من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي كان من المتوقع دخولها الخدمة خلال الفترة الماضية للمساهمة في تخفيف أزمة المواصلات، منوهاً إلى بعض الإشارات التي تؤكد أن هذه البصات في حاجة للصيانة والتأهيل وأنها غير جاهزة للعمل حالياً، مؤكداً أن الحكومة فشلت تماماً في حل ضائقة المواصلات ولا سبيل أمامها إلا الاعتراف بذلك، وأضاف ” إذا استمر الوضع على ماهو عليه فإن ذلك سيكلفها الكثير.