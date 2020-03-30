إستئناف صادر الماشية .. وإرسال أول شحنة للسعودية اليوم

الخليج 365 :

دشن وزير الثروة الحيوانية والسمكية، د.علم الدين أبشر، نهار أمس الأحد أولى شحنات صادر الماشية الحية للسعودية.

وأعلن أبشر لـ(السوداني) عن اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية لإرسال الشحنات ،معربا عن سعادته لاستئناف صادر الماشية ، مشيرا الى استمراره خلال الفترة القادمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو لجنة تسيير شعبة مصدري الماشية الحية، علاء الدين محمد لقيام وفد من الشعبة بالمشاركة في تدشين استئناف الصادر، ضمن الجهات المشاركة في فعالية تدشين أول رحلة مواشي اليوم ، وقال لـ(السوداني) إن الشعبة تابعت مع وزارة الثروة الحيوانية والمصدرين تفاصيل ترحيل المواشي لسواكن الى جانب إخضاعها للفحص والتأكد من سلامة الموقف الصحي.

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وأوضح مدير المؤسسة المتحدة خالد علي محمد خير، ان شحنة الصادر ستتحرك نحو السعودية منتصف نهار اليوم ، على متن الباخرة (الأمل)، تحمل المواشي الخاصة بالمؤسسة تبلغ 5 آلاف رأس، وقال لـ(السوداني) إن كل الترتيبات والاستعدادات اكتملت بتنسيق بين الجهات المختصة، وشكا من ارتفاع كلفة ترحيل المواشي من الخرطوم الى بورتسودان، بواقع 90 الف جنيه لشاحنة النقل، داعيا لضرورة إزالة بعض المعوقات حتى تنساب حركة الصادر بسهول خلال الفترة المقبلة .

وعلمت(السوداني) ان إدارة ميناء جدة أكدت جاهزيتها، لاستقبال كل الشحنات، كما وجهت بنقل المواشي مباشرة ، وأشارت الى ان هناك استثناء لحركة نقل البضائع من الحظر.

يذكر ان السودان تلقى طلبات الاستيراد من السعودية بحوالي ( 130 ) ألف رأس مبدئيا، وسط توقعات بالمزيد من الطلب خلال الفترة القادمة، ويعد السوق السعودي من اكبر الأسواق، لصادرات الماشية السودانية ، وتشير إحصائيات رسمية الى ان السودان يمتلك حوالي 110 ملايين رأس، تشمل الابقار والماعز والأغنام والإبل ، وبلغت صادرات الماشية في العام الماضي حوالي 4 ملايين رأس، بعائد بلغ نحو مليار دولار.

وشهد اكتوبر الماضي توقف حركة صادر الماشية الحية، عقب الإعلان عن ظهور بؤرتين لمرض حمى (الوادي المتصدع)، حيث أعلنت منظمة صحة الحيوان في يناير المنصرم، عن خلو مناطق التصدير من المرض، وإنها جاهزة للتصدير لدول الجوار والدول العربية والأفريقية.