الدعم السريع تقاضي الناشط أحمد الضي بشارة بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دونت قوات الدعم السريع، بلاغاََ لدى نيابة جرائم المعلوماتية، في مواجهة الناشط أحمد الضي بشارة، لقوله أن إثنين من قوات الدعم السريع، مصابين بداء “كورونا ”

ونقلت مصادر ل “صوت الهامش” أن محمد محمد عثمان، مدير المركز الفني لقوات الدعم السريع، بتفويض من قائد القوة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أبلغ نيابة جرائم المعلوماتية وقال في بلاغه أن الناشط أحمد الضي بشارة، تحدث عبر صفحته في “الفيس بوك” وقال أن هناك فرد يتبع لقوات الدعم السريع، وعامل في معسكر “طيبه” مصابين بفيروس كورونا .

وأكد في بلاغه أن الأمر ليس صحيحاََ وأثار الرعب والهلع وسط قوات الدعم السريع.

وإتخذت الحكومة الإنتقالية في السودان، إجراءات إحترازية لمجابهة جائحة كورونا ، من بينها حظر التجوال ومنع التجمعات.