الكاردينال يتخذ قرار جديد بشأن رواتب اللاعبين و(كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر عالي الثقة ان السيد اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال رفض فكرة تخفيض رواتب اللاعبين التي قدمت له من قبل دائرة الكرة وعلمت (سودانا فوق ) ان دائرة الكرة بررت ذلك بان هناك توقف للنشاط بسبب،فايروس كورونا واشار المصدر الي ان الكاردينال قال انهم ملتزمون تماما بكل الرواتب وان الوضع يحتم عليهم دعم اللاعبين ماديا وليس انقاص الرواتب ووجه بصرف حافز مباراة هلال الفاشر للاعبين مع شهر مارس.

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